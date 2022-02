Marvel-Serien von Netflix landen bei Disney+

Kurz nach der Ankündigung von Disney+ trennten sich Disney und Netflix, die vor diesem Schritt enge Partner waren. Doch Netflix ging noch einen Schritt weiter und entschied sich alle Inhalte, die irgendwie mit Disney zu tun haben, zu beenden.

Netflix beendete direkt alle Marvel-Serien

Das beinhaltet mehrere Marvel-Serien wie Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist, Luke Cage und Defenders. Diese hätte Netflix theoretisch weiterführen dürfen, aber man entschied sich gegen die Serien und verlor so auch die Lizenzen.

-->

Vor ein paar Tagen wurde dann bekannt, dass die Marvel-Serien bei Netflix entfernt werden und ab März nicht mehr verfügbar sind. Wir haben schon spekuliert, dass Disney die Marvel-Serien eingekauft hat und sie bei Disney+ anbieten möchte.

Marvel-Serien landen bald bei Disney+

Und das wird auch passieren, denn ab dem 16. März sind erste Serien wie Daredevil und Jessica Jones bei Disney+ in Kanada verfügbar. Laut Engadget ist es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis noch mehr Marvel-Serien und weitere Länder folgen.

Disney Deutschland hat sich bisher noch nicht geäußert, aber da werden wir euch in den kommenden Tagen sicher mehr Details liefern können. Es würde mich nicht wundern, wenn Marvel-Serien wie Daredevil bei uns ebenfalls nächsten Monat bei Disney+ auftauchen, immerhin ist Daredevil jetzt Teil des Marvel-Universums.

Lizenzen in der Filmbranche sind aber komplex, wir müssen also abwarten, wie das abläuft. Am Ende des Tages aber ein logischer Schritt, denn Disney+ wird so direkt attraktiver, da man mehr Serien besitzt, und man hat noch mehr Marvel-Inhalte.

Das seht ihr im März 2022 bei Disney+ Disney hat die Streaming-Highlights für März 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Mein…21. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->