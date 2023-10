Die Marvel Studios planen einen Neustart ab 2027

Disney schraubt derzeit an der Strategie für die Marvel Studios und hat letztes Jahr auch betont, dass man den Fokus wieder mehr auf Qualität legen möchte. Und das passiert jetzt auch bei den Marvel-Serien, denn hier steht gerade ein Neustart an.

Passend dazu stellt man sich bei den Marvel Studios aber auch der Öffentlichkeit und Kevin Feige, Chef des lukrativen Disney-Studios, hat im Gespräch mit Variety verraten, dass man selbst nach 32 Filmen „kaum an der Oberfläche gekratzt“ habe.

Es gibt noch so viele Geschichten und Charaktere nach 85 Jahren Marvel-Comics, da wird noch viel passieren. Die Roadmap für die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe steht auch schon und zwei Avengers-Filme wurden ebenfalls bestätigt.

Marvel plant einen Neustart ab 2027

In einem Interview mit The Watch wurde außerdem letzte Woche das bestätigt, was wir schon bei den Gerüchten gehört haben: Secret Wars (Avengers-Finale, kommt 2027 in die Kinos) wird ein „leichter Reboot“ für das Marvel Cinematic Universe sein.

Das Marvel-Team verrät natürlich noch nicht, wie dieser aussehen wird, aber ich hoffe, dass man hier mutig ist und mal wieder etwas wagt. Das aktuelle Marvel Cinematic Universe ist teilweise sehr schlecht und oft unüberschaubar geworden.

Ich hätte mir so einen Neustart schon nach Endgame gewünscht, aber da schwebte man bei den Marvel Studios noch auf der Erfolgswelle und Disney dachte, dass man diese ausschöpfen muss. Das funktionierte auch eine Weile, lässt aber gerade nach und im Sommer erreichte das Marvel Cinematic Universe einen neuen Tiefpunkt.

