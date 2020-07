Maserati Ghibli: Hybrid-Sportwagen ist offiziell

Maserati startet in eine „elektrische Zukunft“ und hat schon im Sommer 2019 bestätigt, dass das die Richtung ist, in die man gehen möchte. Anfang 2020 hat man dann sogar einen ersten Teaser veröffentlicht und gezeigt, wie sportlich so ein Elektroauto klingen kann (mit einem künstlichen Sound wie bei Porsche).

Maserati: Den Anfang macht ein Hybrid

Doch bevor wir zu den elektrischen Modellen kommen, machen wir den Anfang mit einem Hybrid-Sportwagen. Der Maserati Ghibli hat sich bereits Anfang 2020 als Hybrid-Modell angedeutet und wurde nun offiziell vom Unternehmen vorgestellt. Der Preis vom Maserati Ghibli wird wohl bei unter 70.000 Euro liegen.

Die Eckdaten: 330 PS mit 450 Nm Drehmoment und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden. Die maximale Geschwindigkeit liegt laut Maserati bei 255 km/h und beim Gewicht kommt der Ghibli auf knapp 2 Tonnen.

Maserati wirbt außerdem damit, dass man nun Maserati Connect bietet und das Auto immer online ist. Hinzu kommt eine neue Version vom Maserati Intelligent Assistant und die Option für Android Auto und Apple CarPlay. Kurz: Maserati wird endlich modern und setzt auch auf ein bis zu 10 Zoll großes Display.

Die Sache ist nur die: Den Anfang der „Elektrifizierung“ macht ein milder Hybrid, mit dem man nicht rein elektrisch fahren kann. Es ist unklar, ob man einen Plug-In-Hybriden geplant hat, aber 2021 sollen mit dem Maserati GranTurismo und Maserati GranCabrio direkt zwei rein elektrische Modelle kommen.

Ich bin gespannt, wie der Wandel bei Maserati ablaufen wird, aber bei einem milden Hybriden würde ich persönlich noch nicht von „Elektrifizierung“ sprechen.

