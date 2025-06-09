Mastercard und PayPal entwickeln gemeinsame Zahlungsfunktion

Mastercard und PayPal haben eine Zusammenarbeit auf Basis der von Mastercard entwickelten Lösung „One Credential“ angekündigt.

Mit dieser Lösung sollen Nutzer eine einheitliche digitale Zahlungsidentität erhalten, mit der sie verschiedene Zahlungsmethoden über dieselben Zugangsdaten verwenden können. Dadurch sollen Zahlungspräferenzen zentral verwaltet werden können – unabhängig davon, ob online oder im stationären Handel eingekauft wird.

Die gemeinsame Initiative zielt darauf ab, den Nutzern mehr Flexibilität und Kontrolle beim Bezahlvorgang zu bieten. Mastercard will „One Credential“ weltweit als netzwerkweite Funktion einführen und dabei Finanzinstitute in die Lage versetzen, eine breite Palette an Zahlungsmethoden über ein zentrales System anzubieten. PayPal plant, die Technologie zu integrieren, um seinen Nutzern weitere digitale Funktionen bereitzustellen.

Die Kooperation soll Zahlungsprozesse vereinheitlichen

Laut den beteiligten Unternehmen entspricht das Angebot dem Bedürfnis vieler Verbraucher nach personalisierten, unkomplizierten Zahlungslösungen. Insbesondere jüngere Generationen wie die Generation Z legen laut Mastercard-Studien Wert auf einfache, digitale Lösungen mit anpassbaren Optionen. Finanzdienstleister sollen diese Entwicklung mit flexibleren Angeboten begleiten, um eine breitere Nutzergruppe zu erreichen.

Ein weiterer Aspekt der Partnerschaft betrifft mögliche Auswirkungen auf das Finanzverhalten der Nutzer. So wird angedeutet, dass „One Credential“ zu langanhaltenden Zahlungsmethoden beitragen könnte, etwa durch die Nutzung strukturierter Kreditangebote wie Ratenzahlungen.

Die Einführung ist Teil der bereits länger bestehenden Kooperation zwischen Mastercard und PayPal, zu der unter anderem gemeinsame Kartenprodukte gehören.

