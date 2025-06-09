Fintech

Mastercard und PayPal entwickeln gemeinsame Zahlungsfunktion

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Bezahlen Bank Computer

Mastercard und PayPal haben eine Zusammenarbeit auf Basis der von Mastercard entwickelten Lösung „One Credential“ angekündigt.

Mit dieser Lösung sollen Nutzer eine einheitliche digitale Zahlungsidentität erhalten, mit der sie verschiedene Zahlungsmethoden über dieselben Zugangsdaten verwenden können. Dadurch sollen Zahlungspräferenzen zentral verwaltet werden können – unabhängig davon, ob online oder im stationären Handel eingekauft wird.

Die gemeinsame Initiative zielt darauf ab, den Nutzern mehr Flexibilität und Kontrolle beim Bezahlvorgang zu bieten. Mastercard will „One Credential“ weltweit als netzwerkweite Funktion einführen und dabei Finanzinstitute in die Lage versetzen, eine breite Palette an Zahlungsmethoden über ein zentrales System anzubieten. PayPal plant, die Technologie zu integrieren, um seinen Nutzern weitere digitale Funktionen bereitzustellen.

Die Kooperation soll Zahlungsprozesse vereinheitlichen

Laut den beteiligten Unternehmen entspricht das Angebot dem Bedürfnis vieler Verbraucher nach personalisierten, unkomplizierten Zahlungslösungen. Insbesondere jüngere Generationen wie die Generation Z legen laut Mastercard-Studien Wert auf einfache, digitale Lösungen mit anpassbaren Optionen. Finanzdienstleister sollen diese Entwicklung mit flexibleren Angeboten begleiten, um eine breitere Nutzergruppe zu erreichen.

Ein weiterer Aspekt der Partnerschaft betrifft mögliche Auswirkungen auf das Finanzverhalten der Nutzer. So wird angedeutet, dass „One Credential“ zu langanhaltenden Zahlungsmethoden beitragen könnte, etwa durch die Nutzung strukturierter Kreditangebote wie Ratenzahlungen.

Die Einführung ist Teil der bereits länger bestehenden Kooperation zwischen Mastercard und PayPal, zu der unter anderem gemeinsame Kartenprodukte gehören.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Also um noch mehr Daten sammeln zu können

    Antworten
    1. Matze50 🌀
      sagt am zu Max ⇡

      Bargeld

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Mastercard und PayPal entwickeln gemeinsame Zahlungsfunktion
Weitere Neuigkeiten
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News
BMW vs. Mercedes vs. Audi: Das große Elektro-Battle der Premiummarken
in Mobilität
So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus
in Smartphones
Nintendo Direct für den 12. September bestätigt
in Gaming
Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife