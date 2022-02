Material You: Google bestätigt neue Android-Designsprache für mehr Hersteller

Google führte mit Android 12 eine neue Designsprache namens Material You ein, die auf Material aufbaut. Am Ende ist sie sehr simpel erklärt: Die Farbe passt sich an vielen Stellen eurem Wallpaper an und so entsteht ein persönlicher Look.

Bisher ist Material You exklusiv für die Pixel-Smartphones, doch Google hat heute verraten, dass bald weitere Android-Hersteller dazukommen. Dazu gehören Oppo, Samsung, OnePlus, Vivo, Realme, Xiaomi und mehr. Und so sieht das dann aus:

Wann werden wir Material You bei Samsung und Co. sehen? Das hat Google nicht verraten, man spricht nur von demnächst. Gestern haben wir aber erfahren, dass Material You ab März wohl Pflicht für alle ist, also dann irgendwann im Sommer.

Wie wird Material You eingeführt? Das ist auch noch unklar, immerhin haben viele Hersteller bereits mit dem Rollout von Android 12 begonnen und die erste Version beinhaltet das Feature nicht. Womöglich wird es erst mit Android 12L eingeführt.

