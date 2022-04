Max Payne feiert Comeback als Remake

Remedy Entertainment hat sich mit Rockstar Games geeinigt und heute offiziell bekannt gegeben, dass man an einem Remake für Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne arbeiten wird. Es wird ein Remake und kein Remaster sein.

Laut Rockstar kam die Anfrage von Remedy und man war von der Idee begeistert und laut Remedy wird Rockstar bei diesem Projekt unterstützen. Die Entwickler wollen die Atmosphäre der zwei Spiele so gut es geht ins Remake mitnehmen.

Max Payne 3 bisher nicht geplant

Max Payne ist ein Third-Person-Shooter im Film Noir-Stil und es gibt insgesamt drei Teile, als Remake werden aber nur Max Payne 1 + 2 erscheinen. Vielleicht arbeitet man aber auch an einem Remaster für Max Payne 3, das ist „erst“ 10 Jahre alt.

Remedy wird die Northlight-Endgine für die Entwicklung nutzen und man peilt einen Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S an. Der Vertrag wurde aber erst heute geschlossen, es wird jetzt also ein paar Jahre dauern, bis die Spiele kommen.

