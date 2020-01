Mazda MX-30: Elektroauto soll sich wie ein Benziner fahren

Mazda zeigte Ende 2019 endlich das erste Elektroauto mit dem MX-30, doch seit dem sorgt dieses öfter für negative Schlagzeilen. Ein großes Thema war der Akku, den Mazda kleiner gemacht hat, um damit angeblich die Umwelt nicht so sehr zu belasten. Das wird seit dem gerne kontrovers diskutiert.

Nun kam noch heraus, dass die Ingenieure den Elektromotor angepasst haben, damit dieser nicht die volle Power auf die Straße bringt. Der Grund sei wohl, dass sich der Mazda MX-30 eher wie ein Benziner anfühlen soll. Anmerkung: Mit dem höheren Drehmoment haben Elektroautos mehr Power beim Start.

Mazda hat also nicht nur einen sehr kleinen Akku verbaut und liefert damit eine bescheidene Reichweite (das dürften keine 200 km im Alltag werden), man hat auch noch einen Punkt entfernt, der viele zu Elektroautos lockt: Ein sportliches Fahrverhalten mit einer deutlich besseren Beschleunigung.

Der Mazda MX-30 soll im März 2020 auf den Markt kommen und startet bei 34.000 Euro. Ich bin ja mal gespannt, ob sich dieses Auto überhaupt verkauft.

Mazda’s engineers have also tuned the torque delivery of the MX-30’s electric motor to be less frenetic than is often the case with EVs, reasoning that they want the MX-30 to feel less like a dramatic change from a typical internal combustion engine vehicle.