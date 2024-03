Meine AOK: Großes Update und eine Downtime

Die App der Krankenkasse AOK hat ein größeres Update erhalten. Das kann man allerdings gar nicht ausprobieren, denn es gibt derzeit eine längere Downtime.

Die neueste Version der Meine AOK App bringt einige Verbesserungen mit sich. Zunächst wurden das Design und die Navigation sowohl in der App als auch auf der Website optimiert, um ein einheitliches Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus bietet die App nun die Möglichkeit, sich mit einem zweiten Faktor in das Online-Portal einzuloggen, was die Sicherheit erhöht.

Der Bearbeitungsstatus von Anträgen wie Krankengeld oder Mutterschaftsgeld kann zudem nun direkt in der App unter „Meine Vorgänge“ verfolgt werden. Außerdem unterstützt die App Meine AOK den Dark Mode für eine komfortable Nutzung bei Nacht.

Wer sich diese Neuerungen in Ruhe anschauen möchte, braucht allerdings etwas Geduld. Seit gestern Nachmittag und noch bis zum 18. März um 6:00 Uhr steht die App aufgrund von Wartungsarbeiten nämlich nicht zur Verfügung.

-->