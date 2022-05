AMG-Konzept zeigt die elektrische Zukunft von Mercedes-Benz

Mercedes hat vor ein paar Tagen ein Konzept für die elektrische Zukunft der AMG-Reihe angekündigt und jetzt ist es offiziell. Der Vision AMG ist noch ein Showcar von Mercedes, man bezeichnet es derzeit als Designstudie, da ist also nichts final.

Optisch erinnert das AMG-Modell an den EQXX, ein anderes Konzept, mit dem man die Reichweite von Elektroautos ausreizen möchte. Falls euch das EQXX-Konzept gefällt, trifft sicher auch das hier euren Geschmack – mir sagen beide nicht zu.

Ab 2025 startet mit AMG.EA eine eigene Elektro-Plattform für Mercedes-AMG und da wird alles „von Grund auf neu entwickelt“. Wir sprechen beim Vision AMG von einem über 5 Meter langen Auto, mehr Details bekommen wir aber leider nicht.

Während man beim EQXX also ins Detail bei Akkugröße und Leistung geht, so gibt es hier nur das Design zu begutachten. „AMG erfindet sich neu“, so liest man es in der Pressemitteilung. Ach, das sind die neuen Heckleuchten, kein Auspuff -Fake:

