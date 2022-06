Stimmt das wirklich? Das Ende der A-Klasse bei Mercedes-Benz

Anfang des Jahres hat Mercedes-Benz die A-Klasse in ersten Ländern eingestellt und laut Handelsblatt steht dieser Schritt ab 2025 überall an. Die A-Klasse wird es so ab 2025 nicht mehr geben und der Fokus wird schon jetzt neu ausgerichtet.

Wer Mercedes-Benz und Ola Källenius in den letzten Wochen verfolgt hat, für den wird das nicht überraschend kommen. Der Fokus ist komplett auf Luxus gewandert und man möchte die Gewinnmarge steigern, kompakte Modelle sind nicht rentabel.

Wird das wirklich das Ende der A-Klasse?

Jetzt muss man die Sache aber noch etwas einordnen, denn ich glaube zwar der Meldung, das Handelsblatt hat gute Quellen (Mercedes wollte sich allerdings nicht dazu äußern), aber es ist etwas komplizierter. Die A-Klasse wird sicher, wie auch die B-Klasse, eingestellt. Allerdings werden auch die E- und S-Klasse eingestellt.

Der Chef von Mercedes hat betont, dass man gegen 2030 ein rein elektrisches Unternehmen werden möchte. Und da muss man irgendwann die Verbrenner vom Band nehmen. Natürlich machen die weniger rentablen Autos hier den Anfang.

Eine elektrische A-Klasse soll kommen

Letzten Monat haben wir erfahren, dass gegen 2025 eine elektrische A-Klasse kommt. Während man bei der E-Klasse also Verbrenner und Elektro parallel im Autohaus stehen lässt, ist Mercedes bei den Kleinwagen etwas schneller im Ablauf.

Irgendwann zwischen 2025 und 2030 wird auch die E-Klasse eingestellt, denn dann geht es nur noch mit dem EQE weiter. Mercedes entwickelt gerade vier neue Elektro-Plattformen, das kostet Geld und das spart man bei den Verbrennern ein.

Langfristig wird es zwar weniger „Einsteigermodelle“ bei Mercedes geben und das ist auch theoretisch das Ende der A-Klasse, wie wir sie heute kennen, aber diese Baureihe hat bei Mercedes-Benz eine Zukunft – dann allerdings als Vollstromer.

