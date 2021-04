Mercedes-Benz EQS: Elektro-Flaggschiff kommt heute

Mercedes-Benz wird heute den EQS offiziell vorstellen. Es ist das erste Elektroauto von Daimler, welches eine eigene Elektro-Plattform nutzt, und zwar die Electric Vehicle Architecture (EVA). Die werden wir dann auch 2021 noch beim EQE sehen.

-->

Es sind schon einige Details bekannt, wie eine Reichweite von 770 km nach WLTP-Standard und der neue Innenraum mit dem Hyperscreen wurde sogar schon final enthüllt. Die Folie wurde in den letzten Wochen auch immer weniger, aber die Front und das Heck wollte sich Mercedes-Benz doch für das heutige Event aufheben.

Das startet um 18 Uhr deutscher Zeit und dann werden wir erfahren, wie der neue Mercedes-Benz EQS aussieht (er dürfte sich doch recht stark von der S-Klasse unterscheiden) und was er zu bieten hat. Ich bin gespannt, was uns Daimler zeigen wird und wir werden natürlich im Anschluss an das Event darüber berichten.

Mercedes-Benz EQS Livestream

Audi Q4 (Sportback) e-tron ist offiziell Audi hat diese Woche wie angekündigt den Q4 e-tron und auch den neuen Q4 Sportback e-tron vorgestellt. Es handelt sich um die neuen „Einsteiger“-SUVs mit Elektroantrieb von Audi und beide nutzen die MEB-Plattform von Volkswagen. Audi Q4 e-tron startet bei…14. April 2021 JETZT LESEN →

-->