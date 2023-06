Mercedes me: Adapter-Dienst wird eingestellt

Der Mercedes me Adapter Dienst wird zum 30. August 2023 eingestellt. Darüber informiert Mercedes derzeit bestehende User.

Der Mercedes me Adapter ermöglicht den Zugang zu verschiedenen (mehr oder weniger) relevanten Daten und Funktionen rund um ein Mercedes-Fahrzeug mit einem Smartphone.

Der Mercedes me Adapter ist für viele Mercedes-Benz Fahrzeuge ab Baujahr 2002 erhältlich und wird einfach an den On-Board-Diagnose-Port angeschlossen. Mit dem Smartphone kommuniziert der Adapter über Bluetooth.

Bei neueren Mercedes Modellen ist dies nicht mehr nötig, da diese in der Regel von Haus aus online sind und mit Mercedes me ohne solch einen Adapter kommunizieren können. Vermutlich hält sich die Anzahl der User des Adapters in Grenzen, sodass Mercedes im wahrsten Sinne des Wortes noch in diesem Jahr den Stecker ziehen wird.

Der Mercedes me Adapter Service wird zum 30. August 2023 eingestellt. Neue Inbetriebnahmen sind nicht mehr möglich. Bestehende Nutzer werden geben, die aufgezeichneten Fahrten und Tankvorgänge zu exportieren, wenn sie weiterhin Zugriff darauf haben möchten.

Weiter heißt es: „Zukünftig können Sie Ihr Fahrzeug kostenlos mit der Mercedes me Service App oder dem Mercedes me Portal verbinden. Dort finden Sie einen Teil der Adapter-Funktionen“.

