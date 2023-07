Mercedes me auf dem iPhone: Live-Aktivitäten für Dynamic Island und Sperrbildschirm sind da

Mercedes me war kürzlich bereits Thema im Blog, denn Mercedes wird den Adapter Dienst einstellen. Heute gibt es gute Neuigkeiten für iPhone-Nutzer, die Mercedes me in einem Mercedes-Elektroauto im Einsatz haben.

Mercedes me hat heute ganz frisch eine neue Funktion eingeführt, die Live-Aktivitäten auf Geräten mit iOS 16.2 (und höher) unterstützt. Damit können Fahrzeugbesitzer den Ladestatus ihres Fahrzeugs in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm ihres iPhones oder auch – falls vorhanden – auf der Dynamic Island überwachen.

Um diese neue Funktion nutzen zu können, muss die Mercedes me App während des Ladevorgangs geöffnet und die Option „Häufigere Updates“ aktiviert sein. Diese Einstellung ist unter Mercedes me → Live-Aktivitäten → Häufigere Updates zu finden.

apps.apple.com

-->