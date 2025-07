Meta führt Teen-Konten auf Instagram in Deutschland ein

Meta hat die Einführung von sogenannten Teen-Accounts auf Instagram in Deutschland abgeschlossen.

Diese speziellen Accounts richten sich an Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren und sollen die Nutzung der Plattform durch vordefinierte Sicherheitseinstellungen regulieren. Zusätzlich kündigte Meta neue Sicherheitsfunktionen für Teenager-Accounts an, darunter die standardmäßige Deaktivierung von Instagram Live sowie Maßnahmen zur Erkennung und Verpixelung von Nacktbildern in Direktnachrichten. Die Deaktivierung dieser Filter ist nur mit Zustimmung und Beteiligung eines Erziehungsberechtigten möglich.

Auch bei Facebook und Messenger soll es künftig Teen-Accounts geben. Die Einführung startet zunächst in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Die neuen Funktionen werden laut Meta in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt. Eltern haben weiterhin die Möglichkeit, die Sicherheitseinstellungen gemeinsam mit ihren Kindern im Rahmen des sogenannten Parental Control anzupassen.

Neue Funktionen und internationaler Ausbau

Laut Meta lässt die große Mehrheit der Jugendlichen ihre Sicherheitseinstellungen unverändert. Nach eigenen Angaben haben seit der weltweiten Einführung im vergangenen Jahr insgesamt 54 Millionen Nutzer auf Teen-Accounts umgestellt. Diese Zahl bezieht sich auf alle Plattformen unter dem Dach von Meta.

In einer von Meta in Auftrag gegebenen und von Ipsos durchgeführten Umfrage unter US-amerikanischen Eltern gab ein hoher Anteil der Befragten an, die Teenager-Accounts als hilfreich und nützlich zu empfinden. Die Umfrage wird in der Pressemitteilung als Beleg für die Akzeptanz und Wirksamkeit der eingeführten Maßnahmen angeführt. Weitere Informationen für Eltern bietet Meta im Instagram Guide (PDF).

