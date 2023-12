Microsoft geht in die Offensive mit der Xbox

Microsoft und Sony bekämpften sich rund um den Black Friday 2023 mit durchaus attraktiven Angeboten für ihre Konsolen. Mittlerweile sind die Preise wieder auf dem alten Niveau, doch Microsoft fährt in den USA eine Ausnahme: Die Xbox bleibt auf einem günstigen Niveau. Man verkauft sie dort weiterhin für 400 statt 500 Dollar.

In Deutschland ist der Preis wieder bei etwa 465 Euro angekommen, auch noch nicht das alte Niveau von über 500 Euro, aber rund um den Black Friday konnte man eben für unter 400 Euro zuschlagen. Bei der PS5 hat die neue Slim-Version aber die alte Version abgelöst und da sprechen wir über 550 Euro mit Laufwerk.

Sony hat mittlerweile mehr als doppelt so viele Einheiten der PS5 verkauft und während Microsoft bisher zuschaute, so scheint man jetzt zu reagieren. Und ja, das geht am Ende nur über den Preis, wenn das Gesamtpaket der Konkurrenz besser ist. Es kann einen Einfluss haben, wenn die Xbox derzeit fast 100 Euro günstiger ist.

2024 kommt eine neue Xbox

In den USA spricht Microsoft von einem zeitlich begrenzten Angebot, aber es gibt auch lokale Deals, die sogar die 399 Dollar unterschreiten. Die Nachfrage nach der Xbox ist in diesem Jahr jedes Quartal eingebrochen und es sieht fast so aus, als ob Microsoft das im vierten Quartal nicht möchte, das sieht mir nach Wachstum aus.

Es gab ein paar Hoffnungsträger in diesem Jahr, aber Redfall war zum Start ein Reinfall (erholt sich gerade) und Starfield war okay, aber nicht der ganz große Hit, den einige erwartet haben. Ich bin daher mal gespannt, ob Microsoft für 2024 ein bisschen besser vorbereitet ist, vielleicht hilft auch die aktuelle Übernahme dabei.

2024 wird ein großes Jahr für die Xbox, denn wir sehen auch neue Hardware, wenn auch mit der gleichen Leistung. Doch neue Hardware, die auch bei Sony ansteht, wird oft von neuen Spielen begleitet. Ich bin daher wirklich auf das kommende Jahr gespannt. Schön zu sehen, dass das Xbox-Team nicht aufgibt und Druck macht.

