Microsoft: Juli Firmware-Update für Surface Laptop Studio und Surface Pro 9 veröffentlicht

Es hat den Anschein, als wolle Microsoft noch vor der Sommerpause alle Surface-Geräte mit neuen Firmware-Updates versorgen. Nachdem bereits im Juni für das Surface Pro 9 5G und Surface Go 3 und vor wenigen Tagen ein großer Teil der Surface-Reihe mit neuen Firmware-Updates versorgt wurde, folgen nun weitere Updates für weitere Geräte.

Besitzer eines Surface Laptop Studio und Surface Pro 9 können ab sofort auf das Juli Firmware-Update zugreifen, das nicht nur die Treiber auf den neuesten Stand bringt, sondern auch einige Fehler behebt. Wie immer sind die Details in den Release Notes sehr ausführlich:

Surface Laptop Studio – Improvements and fixes in the updates

This update:

– Addresses issue when the battery is not charging while connected to the charger.

– Improves Wi-Fi performance and stability.

– Addresses issue when device may shut down when battery not fully discharged.

– Improves graphics performance and stability.

– Resolves „battery not genuine“ notification.

Surface Pro 9 – Improvements and fixes in the updates

This update:

– Enables the automatic download of Intel® Connectivity Performance Suite (ICPS) application on Surface Pro 9 consumer devices running Win 11 and have a hard disk capacity greater than 256 GB. ICPS is a software solution that improves PC networking performance by creating a personalized network experience based on each user’s unique situation.

– Improves device stability and wireless connection reliability.