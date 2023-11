Microsoft möchte Xbox-Spiele auf „jeden Bildschirm“ bringen

Microsoft legt den Fokus nicht mehr so sehr auf die eigene Xbox-Hardware, was man mittlerweile merkt, da die Nachfrage in diesem Jahr kontinuierlich zurückgeht.

Das könnte auch so bleiben, denn es steht zwar neue Xbox-Hardware für 2024 im Raum, aber man hat diese Woche betont, dass das Ziel ein anderes ist. Während Sony beispielsweise so viele Einheiten der PS5 verkaufen möchte, wie man kann, so möchte Microsoft mit den Xbox-Spielen auf „jeden Bildschirm“ dieser Tech-Welt.

Und ja, damit sind nicht nur Smart TVs oder Smartphones gemeint, damit sind auch Produkte von Unternehmen gemeint, die früher direkte Konkurrenten waren, wie Sony und Nintendo. Microsoft wird natürlich auch Exklusivspiele haben, aber vor allem nach Activision Blizzard ist man jetzt auch ein wirklich großer Publisher.

Video: Die neue PlayStation 5 Slim

Xbox: Microsoft plant „wichtige Ankündigungen“ im Dezember Am 7. Dezember finden die The Game Awards statt und obwohl ich nicht so viel von der Veranstaltung halte, weil sie den Eindruck vermittelt, dass es ein objektiv bestes Spiel […]29. November 2023 JETZT LESEN →

-->