Microsoft plant wohl neue Xbox-Hardware für 2025

Mit einer neuen Konsolengeneration ist bei Sony und Microsoft erst gegen 2028 zu rechnen, aber das bedeutet nicht, dass wir vorher keine neue Hardware sehen. Bei Sony soll zum Beispiel eine PlayStation 5 Pro für das kommende Jahr geplant sein.

Eine Pro-Version der Xbox Series X wäre auch möglich, aber bisher ist die Lage hier noch sehr undurchsichtig. Laut Nick Shpeshal von Xbox Era soll Microsoft jedoch an „neuer Hardware“ für 2025 arbeiten. Viele Details darf er noch nicht nennen.

Ein Teil dieser neuen Hardware wird aber wohl eine digitale Version der Xbox Series X sein, die ohne ein Laufwerk kommt. Sieht also so aus, als ob Sony und Microsoft sich so langsam davon trennen, die neue PlayStation 5 kommt auch nur noch mit einem externen Laufwerk daher. Ist die neue Generation ab 2028 „digital only“?

Ich weiß, es würde viele ärgern, denn gebrauchte Spiele wären somit tot, aber es wäre ein logischer Schritt. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass es doch so lange dauert, immerhin hat die Musikindustrie diesen Schritt schon vor Jahren eingeleitet.

