Surface Duo 2: Microsoft könnte viele Standards nachreichen

Das Microsoft Surface Duo 2 steht vermutlich diese Woche an und es könnte einige Schwachstellen des Vorgängers lösen. Neben einer besseren Kamera soll es heute mal um die Standards gehen, denn da ist das Surface Duo nicht gut aufgestellt.

Surface Duo 2: NFC, UWB und mehr

Was meine ich damit? Microsoft hat dem Surface Duo zum Beispiel keinen aktuellen WLAN-Standard und auch kein NFC spendiert. Nun wurde das neue Surface Duo womöglich bei der FCC entdeckt und dieser Eintrag verrät einige neue Details.

Zum einen wird es endlich Bluetooth 5 (Version 5.1) und Wi-Fi 6 (8021.11b/g/n/ax) geben, aber auch NFC für mobiles Bezahlen ist nun dabei. Außerdem gibt es direkt noch UWB (Ultrabreitband), also einen noch recht neuen Standard der Branche.

Die FCC spricht auch von „Wireless Power Transfer“, was eigentlich deren Angabe für kabelloses Laden ist. Das hat sich bisher noch nicht angedeutet, da das neue Surface Duo wieder so dünn sein soll, daher wäre ich an dieser Stelle skeptisch.

Das große Surface-Event findet am Mittwoch statt und das Microsoft Surface Duo 2 dürfte dort zu sehen sein. Stellt sich nur die Frage, ob es auch direkt bei uns auf den Markt kommt oder ob wir wieder einige Monate darauf warten müssen.

Ich bin jedenfalls gespannt auf das Microsoft Surface Duo 2, denn bisher deutet sich an, dass viele Schwachstellen des Vorgängers beseitigt werden. Mal schauen, ob es aber auch wieder so teuer (bei uns ging es bei über 1500 Euro los) wird.

