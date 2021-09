Microsoft Surface Duo 2 noch im September erwartet

Microsoft hat zu einem Surface-Event am 22. September geladen und bei The Verge hat der für Microsoft-Gerüchte sehr zuverlässige Tom Warren nun eine kurze Preview veröffentlicht. Was wird uns Microsoft voraussichtlich dort zeigen?

Ein neues Surface-Lineup mit Windows 11

Es soll ein Surface Pro 8, ein Surface Book 4 (großes Upgrade), ein neues Surface Pro X und das Surface Go 3 geben. Die Surface-Reihe wird also aktualisiert und mit Windows 11 auf den Markt kommen. Doch es geht hier nicht nur um Windows.

Das Microsoft Surface Duo 2, welches wir bereits auf Bildern gesehen haben, soll ebenfalls vor Ort gezeigt werden. Highlights? Eine Triple-Kamera, der Snapdragon 888, 5G und NFC. Außerdem wandert der USB-Port an eine neue Stelle.

Interessant wird aber nicht nur die Hardware, sondern die Software. Das Surface Duo ist weiterhin mit Android 10 unterwegs. Android 11 soll im Sommer kommen, der neigt sich aber langsam dem Ende. Womöglich wird man das Update auf dem Event ankündigen und die neue Version dann auch direkt damit ausliefern.

Hohe Erwartungen für ein Surface Duo 2

Doch ich erwarte auch ein Statement, wie man das besser machen möchte. Es kann nicht sein, dass ein Android-Smartphone für über 1500 Euro erst jetzt Android 11 bekommt, während fast die komplette Konkurrenz schon Android 12 testet.

Microsoft muss mit dem Surface Duo 2 nicht nur zeigen, dass man die Hardware optimiert hat, sondern auch mehr für die Software plant. Sonst wird so ein Gerät ein Nischenprodukt bleiben und Samsung den Foldable-Markt für sich erobern.

Ich mochte das erste Surface Duo und es klingt so, als ob der Nachfolger viele Dinge besser machen wird. Doch wie gesagt, ich habe keine Zweifel am Fortschritt der Hardware, ich bin eher gespannt, wie Microsoft die Software behandelt.

