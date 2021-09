Microsoft kündigt Surface-Event an

Microsoft ist dafür bekannt, dass man zum Start in den Herbst neue Produkte zeigt und eigentlich macht man das gerne im Oktober. In diesem Jahr hat man sich aber für den Herbstanfang entschieden, denn es gibt ein Event am 22. September.

Details nennt Microsoft natürlich noch keine, aber es steht ein neuer Surface Laptop „Pro“ im Raum. Den werden wir dort sicher sehen, wie auch weitere neue Surface-Produkte, die direkt mit Windows 11 im Oktober auf den Markt kommen.

Worauf ich gespannt bin: Microsoft soll ein Surface Duo 2 geplant haben. Werden wir das eventuell auch auf dem Event sehen? Das kommt zwar mit Android, aber es wäre möglich, da das erste Modell auch auf einem Herbst-Event gezeigt wurde.

