MMS-Dienst bei Vodafone: Bald ist endgültig Schluss

Auf die 3G-Abschaltung im Jahr 2021 folgt Anfang 2023 das Ende der MMS. Wie Vodafone bereits vor Monaten angekündigt hat, plant man bald die MMS-Dienst-Abschaltung.

Mit dem veralteten und kaum noch genutzten MMS-Dienst ist im Vodafone-Netz in Kürze Schluss. Um genau zu sein am 17. Januar 2023 möchte der Mobilfunk Anbieter den MMS-Dienst abschalten. Technisch erfolgt der Versand einer MMS wie bei einer SMS über das mobile Datennetz im 2G-, 4G oder 5G-Netz. Ein Datentarif ist nicht notwendig.

Im Mobilfunknetz von Vodafone ist die MMS-Nutzung in den letzten Jahren deutlich gesunken. Auch die Anzahl der Endgeräte, auf denen die Internet-Nutzung und die Verwendung von Apps zum Versand von multimedialen Inhalten nicht möglich ist, hat stark abgenommen. Gängige Alternativen für die MMS sind populäre Messenger.

Maximal 300 Kilobyte für ein Bild

Ein MMS-Bild wird zunächst auf dem Handy komprimiert, dann an das zentrale Multimedia Messaging Center weitergeleitet und von dort an den Empfänger gesendet. Während ein Smartphone-Foto heute mehrere Megabyte groß sein kann, beträgt die Maximalgröße eines MMS-Fotos in allen deutschen Netzen nur 300 Kilobyte, also 0,3 Megabyte. Fotos, die per MMS versendet werden, kommen somit aufgrund der Kompression in einer geringeren Auflösung beim Empfänger an.

Rückblickend wurden im Vodafone-Netz zu Hochzeiten der MMS die meisten MMS-Nachrichten jeweils im Monat Dezember verschickt. Der Spitzenwert wurde im Vodafone-Netz mit rund 13 Millionen versendeten MMS im Dezember 2012 erreicht. Heute sind es gerade mal fünf Prozent des damaligen Wertes.

Bis Ende dieses Monats kann die MMS im Vodafone-Netz noch uneingeschränkt genutzt werden, am 17. Januar 2023 schaltet Vodafone den Dienst wie gesagt vollständig ab. Der SMS-Dienst funktioniert unabhängig vom MMS-Dienst natürlich weiterhin. Die Telekom will die MMS übrigens noch ein weiteres Jahr unterstützen und o2 vermutlich ebenso.

