Mobilfunkabdeckung der Telekom: Aktueller Stand und Herausforderungen

Ein kürzlich veröffentlichtes Video befasst sich mit der aktuellen Mobilfunkversorgung der Deutschen Telekom in Deutschland.

Es wird erklärt, was unter Flächen- und Bevölkerungsabdeckung zu verstehen ist und warum diese beiden Kennzahlen unterschiedlich zu bewerten sind. Während die Bevölkerungsabdeckung mittlerweile sehr hoch ist, gibt es bei der Flächenabdeckung noch Lücken – vor allem in ländlichen Gebieten, an Straßen und entlang von Bahnstrecken.

Das Video macht auch deutlich, dass es nicht „das eine Netz“ gibt, da verschiedene Anbieter in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark vertreten sind. Das sollte man, gerade vor dem Abschluss eines Tarifs, bedenken und mit gängigen Tools prüfen.

Ein zentrales Thema des Videos ist die Schwierigkeit, eine 100-prozentige Netzabdeckung zu erreichen. Verschiedene Faktoren erschweren den Netzausbau erheblich: Topografische Gegebenheiten wie Berge oder dichte Wälder, rechtliche Einschränkungen durch den Naturschutz sowie langwierige bürokratische Genehmigungsverfahren verzögern die Umsetzung geplanter Standorte. Auch die Suche nach geeigneten Standorten sowie die Planung und der Bau neuer Antennen sind aufwändig und zeitintensiv.

Derzeit betreibt die Telekom rund 36.000 Mobilfunkstandorte und es kommen ständig neue hinzu. Dennoch bleibt der Ausbauprozess hinter den Erwartungen vieler zurück, was auch mit politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenhängt. Das Video gibt daher einen Einblick in den aktuellen Zustand des Telekom-Netzes und benennt offen die strukturellen Hindernisse.

