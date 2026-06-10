Tarife

O2 führt Plus Bundles und neue Tariflogik ein

Autor-Bild
Von
|
O2 2

O2 startet ab heute die Plus Bundles und führt eine neue Tariflogik für kombinierte Mobilfunkangebote ein.

O2 kombiniert Mobilfunk mit Festnetz, TV, Streaming und Zusatzkarten und gewährt sofortige monatliche Rabatte. Kunden können nach Abschluss des Mobilfunktarifs innerhalb von sechs Wochen Zusatzleistungen wählen, wobei der Preisvorteil von 15 bis 25 Euro monatlich bereits ab Beginn gilt.

Bundles aus Mobilfunk und Festnetz starten bei 34,98 Euro und lassen sich um zusätzliche SIM-Karten für Familie oder Partner erweitern, die weitere Ersparnisse ermöglichen.

O2 Plus Bundles bündeln Mobilfunk, Internet und Streaming in neuer Tarifstruktur

Das neue Portfolio umfasst drei Volumentarife mit 15, 50 und 150 Gigabyte sowie Grow-Vorteil, der das Datenvolumen jährlich erhöht. Ergänzend stehen drei Unlimited-Tarife mit 15, 100 und 300 Mbit/s zur Verfügung, die unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen abbilden.

Im Entertainment-Bereich werden Kombinationen mit O2 TV Premium hervorgehoben, das gemeinsam mit Netflix und Disney+ durch den Bundle-Rabatt rechnerisch ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein soll. Zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf Online-Abschlüsse und bietet den Unlimited on Demand L Tarif für 24,99 Euro primär digital an.

Zu den O2-Tarifen →

Vodafone-Unlimited zum Kampfpreis: Dieser Tarif fällt wieder auf 14,99 Euro

Das Mobilfunkunternehmen freenet bietet seinen Tarif Unlimited Advanced im Vodafone-Netz b heute wieder für 14,99 Euro pro Monat an. Das…

9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / O2 führt Plus Bundles und neue Tariflogik ein
Weitere Neuigkeiten
Mitsubishi überrascht mit neuem Elektroauto
in Mobilität
WhatsApp testet Status-Archiv für abgelaufene Updates
in Dienste
Re Bereit Zur Abfahrt
9-Euro-Ticket gescheitert: Bundestagsausschuss stoppt Linken-Pläne
in Mobilität
Shell
300 kW in der Stadt: Shell verdichtet Ladenetz in Berlin deutlich
in Mobilität
Mercedes GLC: Neue Basisversion des Elektroautos startet
in Mobilität
EU-Kommission ordnet freien KI-Zugang zu WhatsApp an
in Dienste
Wärmepumpen Absatz In Deutschland Steigt Um 53 Prozent
Drei Viertel der Neubauten heizen mit Wärmepumpen
in Gesellschaft
Nintendo-Fans (teilweise) von Direct enttäuscht
in Gaming
Threema erweitert OnPrem-Messenger um DualLock-Funktion
in Marktgeschehen
Opel Astra: Neue Generation könnte viele Kunden enttäuschen
in Mobilität