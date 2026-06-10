O2 führt Plus Bundles und neue Tariflogik ein

O2 startet ab heute die Plus Bundles und führt eine neue Tariflogik für kombinierte Mobilfunkangebote ein.

O2 kombiniert Mobilfunk mit Festnetz, TV, Streaming und Zusatzkarten und gewährt sofortige monatliche Rabatte. Kunden können nach Abschluss des Mobilfunktarifs innerhalb von sechs Wochen Zusatzleistungen wählen, wobei der Preisvorteil von 15 bis 25 Euro monatlich bereits ab Beginn gilt.

Bundles aus Mobilfunk und Festnetz starten bei 34,98 Euro und lassen sich um zusätzliche SIM-Karten für Familie oder Partner erweitern, die weitere Ersparnisse ermöglichen.

O2 Plus Bundles bündeln Mobilfunk, Internet und Streaming in neuer Tarifstruktur

Das neue Portfolio umfasst drei Volumentarife mit 15, 50 und 150 Gigabyte sowie Grow-Vorteil, der das Datenvolumen jährlich erhöht. Ergänzend stehen drei Unlimited-Tarife mit 15, 100 und 300 Mbit/s zur Verfügung, die unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen abbilden.

Im Entertainment-Bereich werden Kombinationen mit O2 TV Premium hervorgehoben, das gemeinsam mit Netflix und Disney+ durch den Bundle-Rabatt rechnerisch ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein soll. Zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf Online-Abschlüsse und bietet den Unlimited on Demand L Tarif für 24,99 Euro primär digital an.

Zu den O2-Tarifen →

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