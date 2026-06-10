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So will BYD mit Elektroautos den europäischen Markt erobern

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BYD macht mehr Druck bei Elektroautos in Europa und will nicht nur in China ein großes Netzwerk an Ladesäulen mit einer neuen Schnellladetechnologie aufbauen, auch in Europa entsteht dieses jetzt, wie BYD laut Financial Times verraten hat.

Bis Ende 2027 sollen über 3.000 Standorte mit modernen Schnellladesäulen von BYD entstehen, man orientiert sich also an Tesla und macht das, was die Staaten nicht hinbekommen, einfach selbst. Mit BYD-Logo und somit Werbung für BYD.

BYD investiert viel Geld in Ladesäulen

Doch die neuen Säulen sind teuer, sehr teuer, BYD will knapp 2 Milliarden Euro in den Ausbau investieren. Geld und Zeit sind dabei nicht das Problem, man ist bereit und könnte schneller sein, die Bürokratie in den Ländern bremst BYD aber aus.

Die Herausforderung liegt nicht in der Einrichtung. Es kommt vielmehr darauf an, wie schnell die Gemeinden ihre Genehmigung erteilen können. Wir können das Projekt sehr schnell umsetzen.

BYD hofft, dass dieser Schritt, zusammen mit den passenden Elektroautos, die diese neue Schnellladetechnologie nutzen (70 Prozent in 5 Minuten), dafür sorgt, dass mehr Kunden zu Elektroautos wechseln und sich dann für BYD entscheiden.

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  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    Für den, den es interessiert warum BYD das überhaupt angeht. Hier ein paar Details:

    Antworten

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