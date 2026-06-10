Raisin schränkt Einzahlungen ein und kündigt neue Sicherheitsregeln an

Das Finanzunternehmen Raisin kündigt für Herbst 2026 neue Regeln für Überweisungen auf das Raisin-Konto an.

Raisin (ehemals Weltsparen) hat seine Kunden über geplante Änderungen bei Ein- und Auszahlungen informiert. Ab Herbst 2026 sollen Überweisungen auf ein Raisin-Konto nur noch von Bankkonten möglich sein, die zuvor als Referenzkonto hinterlegt wurden. Überweisungen von anderen Konten sollen künftig zurückgewiesen werden.

Nach Unternehmensangaben sollen dadurch die Sicherheit der Konten erhöht und die gestiegenen Anforderungen zur Geldwäscheprävention erfüllt werden. Auszahlungen sind bereits an Referenzkonten gebunden und sollen künftig ebenso wie Einzahlungen ausschließlich über hinterlegte Konten erfolgen.

Raisin vereinfacht die Verwaltung von Referenzkonten

Raisin weist darauf hin, dass Kunden ihre hinterlegten Konten im Bereich „Meine Kundendaten“ prüfen und ergänzen können. Wer in den vergangenen zwölf Monaten von einem nicht hinterlegten Konto überwiesen hat, soll eine Benachrichtigung erhalten.

Diese Konten werden laut Unternehmensangaben anschließend als Vorschläge angezeigt, sofern sie auf denselben Namen geführt werden.

Wichtige Punkte im Überblick:

Einzahlungen sind künftig nur noch von Referenzkonten möglich.

Maximal fünf Referenzkonten können hinterlegt werden.

Gemeinschaftskonten müssen manuell ergänzt werden.

Der Kundenservice kann zusätzliche Konten nicht selbst eintragen.

Ein konkretes Datum für die Umstellung hat Raisin noch nicht genannt. Bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung sollen Überweisungen von nicht hinterlegten Konten weiterhin angenommen werden.

Ich halte die Anpassung für nachvollziehbar, da vergleichbare Sicherheitsmaßnahmen bei Finanzdienstleistern inzwischen zunehmend verbreitet sind.

Zu Raisin →

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