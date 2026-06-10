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WhatsApp testet Status-Archiv für abgelaufene Updates

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WhatsApp (KI)

WhatsApp führt eine neue Status-Archivfunktion für Android-Beta-Nutzer ein, um abgelaufene Updates zu speichern.

WhatsApp rollt mit der Android-Beta 2.26.23.6 eine Funktion namens Status Archive aus, die abgelaufene Statusmeldungen automatisch in einem privaten Speicherbereich sichert. Die Funktion soll es Nutzern ermöglichen, ihre eigenen Inhalte nach Ablauf der 24 Stunden weiterhin im Zugriff zu behalten.

Status-Updates sind weiterhin nur 24 Stunden sichtbar und verschwinden danach automatisch. Mit dem neuen Archiv werden diese Inhalte nicht mehr endgültig gelöscht, sondern lokal in einem privaten Bereich gespeichert, sodass Nutzer sie später erneut ansehen oder erneut verwenden können.

Status Archive: Funktionen und Verfügbarkeit in der WhatsApp-Beta

BIld: wabetainfo

Wichtige Merkmale laut WhatsApp

  • Automatisches Speichern nach Ablauf der 24 Stunden
  • Private Speicherung nur für den jeweiligen Account
  • Aktivierung in den Einstellungen unter Speicher und Daten
  • Zugriff über den Updates Tab und das eigene Statusmenü
  • Zusätzlicher Zugriff über die Speicherverwaltung

Die Funktion wird aktuell schrittweise an ausgewählte Nutzer der Android-Beta verteilt und ist noch nicht für alle Konten verfügbar. Eine Veröffentlichung in der stabilen Version wurde bislang nicht terminiert.

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