Ein „radikaler“ Neustart für die Xbox steht an

Microsoft hat bereits betont, dass die nächste Xbox mehr „Premium“ ist und wir wissen, dass man einen offeneren Ansatz verfolgt. Doch das bringt auch ein großes Problem mit, was bei der Planung vor ein paar Jahren schwer zu erkennen war.

Das KI-Wettrennen hat für eine RAM- und Speicherkrise gesorgt und treibt die Kosten in die Höhe. Bei der kommenden Xbox ist mit einem vierstelligen Betrag zu rechnen und damit die Kosten nicht komplett explodieren, sucht man Lösungen.

Ein radikaler Neustart für die Xbox

Im Rahmen eines Live-Events von Fortune hat Asha Sharma verraten, dass man bei Microsoft einen „radikal anderen Ansatz“ bei der neuen Xbox plant. Microsoft denkt über Geschäftsmodelle nach, die man vor kurzer Zeit nicht auf dem Schirm hatte.

Details wollte die neue Xbox-Chefin nicht nennen, aber Dinge wie Werbung oder andere Partnerschaften wären denkbar, um die Kosten zu senken. Exklusivspiele sind auch wieder eine Option, um die Xbox-Nachfrage wieder etwas zu steigern.

Ich bin auf die neue Xbox gespannt, denn Microsoft wird dieses Mal wirklich einen komplett neuen Weg gehen und das wird die Xbox entweder retten oder es wird der endgültige Todesstoß. Mal schauen, wann wir die Details zur Strategie bekommen.

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