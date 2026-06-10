Mitsubishi überrascht mit neuem Elektroauto

Mitsubishi hat viele mit der neuen Preview für ein kommendes Elektroauto diese Woche überrascht, denn auf den ersten Blick haben es viele nicht als Mitsubishi wahrgenommen. Die Basis für dieses Elektroauto ist nämlich der neue Nissan Leaf.

Im Rahmen der Partnerschaft hat Mitsubishi eine eigene Version entwickelt, die sehr ähnlich aussieht, man nennt sie aber „Eclipse Sportback“. Unklar ist nur, ob der elektrische Eclipse zu uns kommt, bisher wurde er nur in den USA gezeigt.

Technische Details und einen Preis hat Mitsubishi noch nicht verraten, aber das wird alles in etwa auf dem Level des Nissan Leaf sein. Start ist im Spätsommer oder Herbst 2026, so Mitsubishi, dann soll es weitere Details zum Elektroauto geben.

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