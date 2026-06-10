Vodafone startet neue Samsung Deals

Die Vodafone stellt ab heute neue Samsung Top-Deals mit Tarifrabatten und Finanzierungsvorteilen bereit.

Im Aktionszeitraum vom 10.06. bis 01.07. profitieren Vodafone Internet Bestandskunden zusätzlich von 10 Euro monatlichem Rabatt. Zudem gelten Tarifkombinationen in GigaMobil M und GigaMobil Young XL sowie ein 5 Jahres Versprechen mit bis zu 5 Jahren Herstellergarantie und kostenlosem Akkutausch in ausgewählten Tarifen.

Samsung Galaxy Deals im Aktionszeitraum

Die Aktion umfasst mehrere Galaxy Modelle mit reduzierten Monatsraten bei 36 Monaten Finanzierung. Im Fokus stehen Geräte der S und A Serie, die in Verbindung mit unterschiedlichen GigaMobil-Tarifen angeboten werden.

Galaxy S26 Ultra ab 31,50 Euro monatlich statt 35,50 Euro

Galaxy S26 ab 20 Euro statt 27 Euro monatlich

Galaxy A57 ab 8,50 Euro statt 13,50 Euro monatlich

Beim Vodafone Re Trade erhalten Kunden zudem beim Kauf eines Galaxy S26 oder S26 Ultra einen garantierten Bonus von 300 Euro. Der Restwert des Altgeräts wird bei unter 180 Euro auf diesen Wert aufgestockt, darüber hinaus wird der höhere Ankaufswert ausgezahlt. Zusätzlich gibt es einen Tauschbonus von 120 Euro, der über 12 Monate mit jeweils 10 Euro auf die Monatsrechnung gutgeschrieben wird. Voraussetzung ist ein Altgerät mit mindestens 1 Euro Restwert.

Zu den Samsung-Angeboten bei Vodafone →

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