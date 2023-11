Mobilfunknetze im Test: Telekom holt das Triple

Auch im Jahr 2023 konnte die Telekom ihre Stellung als Testsieger in allen relevanten Mobilfunknetztests in Deutschland behaupten.

Nachdem bereits CHIP und Computerbild die Telekom mit Bestnoten ausgezeichnet haben, hat sich nun auch connect angeschlossen. Bereits zum 13. Mal in Folge gewinnt die Telekom den connect-Mobilfunktest und behauptet die Spitzenposition in den Kategorien Sprache, Daten und Crowdsourcing. Erwähnenswert ist der Erfolg im Bereich Daten, wo die Telekom ihren Vorsprung weiter ausbaut und in über 90 Prozent der getesteten Fälle auf 5G zurückgreift, auch auf Verbindungsstraßen und in Zügen.

Besonders stark ist die Telekom im ländlichen Raum, wo ihr Netz das Niveau der Großstädte hält und den Abstand zu den Wettbewerbern vergrößert. Im CHIP-Netztest, der das „Telekom-Triple“ komplettiert, gewinnt die Telekom nicht nur den Gesamttest, sondern auch den 5G-Test. Auch für das Mobilfunknetz in Fernzügen erhält die Telekom als erster Netzbetreiber in Deutschland die Note „sehr gut“. Die Computerbild bewertet das 5G-Netz der Telekom als „spitze“ und hebt die hohe Geschwindigkeit in Großstädten hervor.

Das O2 Mobilfunknetz erhält im 30. Netztest des Fachmagazins connect übrigens erneut die Note „Sehr gut“. Das O2-Netz weist laut connect den höchsten Anteil an „echtem“ 5G (Standalone) auf – im Gegensatz zum Ausbau mit der Dynamic Spectrum Sharing-Technologie, die 4G und 5G kombiniert. Dies wirkt sich vor allem in Großstädten positiv aus, wo der 5G-Anteil im O2-Netz bei rund 90 Prozent liegt.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

-->