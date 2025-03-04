Monster Hunter Wilds ist ein gigantischer Erfolg

Wir haben das erste große Hype-Spiel für 2025 und vielleicht auch schon einen der Kandidaten für die Auswahl als Spiel des Jahres, denn Monster Hunter Wilds kam in Testberichten gut an, sprengte auf Steam einige Rekorde und verkauft sich gut.

Am ersten Wochenende hat Capcom ordentliche 8 Millionen Einheiten verkauft und das zeigt, wie wichtig der asiatische Markt für die Gaming-Branche ist, dort ist die Marke sehr populär. Leider gibt es aber keine Details zu den jeweiligen Regionen.

Ich habe bisher nur sehr wenige Minuten in Monster Hunter Wilds auf der PS5 Pro hineingeschaut, denn das Review-Muster erreichte mich zu spät und der Fokus liegt auf anderen Spielen, wie Split Fiction, dazu dann nachher aber etwas mehr.