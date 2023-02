Moon Studios: Ori war unser Super Mario und jetzt kommt unser Zelda

Ich habe Ori sehr spät entdeckt, aber als ich die beiden Spiele dieses Jahr auf der Xbox Series X nachgeholt habe, haben sie mich direkt begeistert. Ori and the Will of the Wisps ist für mich eines der besten Spiele und das hat sich nicht geändert.

Einen dritten Teil von Ori wird es aber nicht geben und das hat mehrere Gründe, einen davon will ich euch hier nicht erzählen, wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt, da das als Spoiler durchgehen könnte. Doch auch für Moon Studios stand von Anfang an fest, dass Ori keine dauerhafte Marke, sondern nur ein Projekt wird.

Doch das Entwicklerstudio, welches die Zusammenarbeit mit Microsoft eingestellt und letztes Jahr auch für negative Schlagzeilen (crunsh) gesorgt hat, arbeitet an einem neuen Projekt und das entstand wohl schon vor Ori and the Will of the Wisps.

Es ist ein ARPG im Zelda-Stil geplant

Dieser Titel hat den Entwicklern laut Thomas Mahler, dem Chef des Studios, sogar die Zeit verschafft, die dieses neue Spiel benötigt. Dabei bezeichnet er Ori als das Super Mario des Studios und der nächste Titel wird das Zelda. Es wird ein Action RPG mit einem eigenen Stil und es soll ein umfangreicher und großer Titel werden.

Der Vergleich mit Mario hinkt natürlich, das weiß auch Thomas Mahler, denn Ori ist kein Jump’n’Run, es ist ein Metroidvania-Spiel. Was er aber damit sagen will: Es fing mit einem „simplen“ Spiel dieser Art an und nun kommt das größere Abenteuer.

Ich bin gespannt, auch wenn die Erwartungen nach diesem Einstieg mit Ori sehr hoch sind. Und ich Spiele im Zelda-Stil mag. Moon Studios hat noch nicht verraten, wann wir das neue Spiel sehen werden. Da man aber so langsam darüber spricht, könnte das bedeuten, dass wir es vielleicht in diesem Jahr das erste Mal sehen.

Thomas Maler hat soeben übrigens auch noch angedeutet, dass er RPGs liebt, in denen man viel Freiheit hat. Das will er auch, es soll keinen linearen Weg geben.

