Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Ori and the Will of the Wisps

Diese Woche gibt es einen Tipp, der es 2020 mit Sicherheit in die Top 3 der besten Spiele des Jahres geschafft hätte und bei dem ich mich frage, warum er so lange auf meiner Liste verweilte: Ori and the Will of the Wisps. Es ist ein Spiel für die Xbox und Nintendo Switch, ich habe es auf der Xbox Series X in 4K mit 120 fps gespielt.

Da das Spiel im Xbox Game Pass enthalten ist, was ich genutzt habe, kostet die Version für die Xbox keine 20 Euro, was verdammt günstig ist. Da das Abo aber nur 10 Euro im Monat kostet und ihr das Spiel in ca. 10 Stunden geschafft habt, reicht das auch aus. Und der erste Teil von Ori ist ebenfalls im Xbox Game Pass dabei.

Für die Nintendo Switch zahlt man ca. 45 Euro, was mit Blick auf die Länge nicht der allerbeste Deal ist. Das Spiel hat AAA-Qualität, aber ihr müsst entscheiden, ob ihr das zahlen wollt. Allerdings sind die beiden Ori-Spiele auch immer wieder mal im Angebot für die Nintendo Switch, so einen Deal kann man also auch noch abwarten.

Worum geht es in Ori? Es ist ein Action-RPG-Jump-n-Run-Spiel, bei dem ihr euch durch eine recht große Welt im 2D-Stil kämpft und rätselt. Ihr lernt nach und nach neue Fähigkeiten, womit sich die Welt erweitert. Wer etwas mehr mit Gaming und den Genres vertraut ist: Die Ori-Spiele kann man auch als Metroidvania einordnen.

Warum empfehle ich Ori and the Will of the Wisps? Hier hat mich alles überzeugt. Das Gameplay ist gut umgesetzt, es baut sich optimal auf, es ist nicht zu leicht und nicht zu schwer, die Atmosphäre ist stark, der Soundtrack der vielleicht beste Soundtrack, den es in einem Spiel gibt, und die Geschichte ist sehr gut erzählt.

Ich hatte in den letzten Jahren nur wenige Spiele, die mich so abgeholt und die immer wieder für eine Gänsehaut gesorgt haben. Spielt das, sofern möglich, auf der Xbox in 4K und im besten Fall auf einem TV mit OLED oder Mini-LEDs. Und einem guten Sound oder Kopfhörer. Die Stimmung des Spiels ist wirklich einzigartig.

Hätte ich Ori noch im Dezember gespielt, so wie es eigentlich geplant war, dann wäre das mein Spiel des Jahres gewesen (auch wenn es 2020 rauskam). Meine Frau hat es vor einem Jahr auf der Switch gespielt und damals auch geschwärmt, da steht sicher irgendwann mal ein zweiter Run auf der OLED-Version bei mir an.

