Motorola-Dongle für kabelloses Android Auto geht an den Start

Motorola überraschte uns, als man Anfang des Jahres ein Dongle präsentierte, was Android Auto kabellos macht. Das muss man nur in den USB-Port eines Autos stecken (was Android Auto beherrscht) und schon klappt das alles ohne Kabel.

Kennt man so von Alternativen wie AAWireless, aber es ist das erste Dongle von einem „großen“ Anbieter. Wobei das Motorola MA1 genau genommen nicht von Motorola stammt, es ist von SGW Global (China) und hat nur ein Motorola-Logo.

-->

Bei 9TO5Google hat man sich das Motorola-Dongle bestellt und ausprobiert und ist bisher recht zufrieden. Es funktioniert gut, wobei es nach einem Neustart des Autos auch mal bis zu 30 Sekunden dauern kann, bis ein Kontakt hergestellt wurde.

Auf der Webseite von Motorola Sound wird der MA1 für 89,95 Euro gelistet, ich gehe also davon aus, dass wir den Adapter für Android Auto im Laufe des Jahres auch bei uns sehen werden. Details von Motorola Deutschland gibt es aber nicht.

Android Automotive: Google wirbt mit neuer Version um Entwickler Google arbeitet seit Ende 2021 an Version 1.2 der „Car App Library“ für Android Automotive. Das ist die Basis für die Entwickler und diese Woche hat man im Blog für Entwickler mitgeteilt, dass Version 1.2 jetzt in die Beta geht…28. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->