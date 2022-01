Motorola macht Android Auto kabellos

Android Auto ist mittlerweile bei vielen Autos zum Standard geworden und selbst Porsche hat sich erbarmt, dass man den Standard neben Apple CarPlay verbaut. Es gibt aber oft, wie auch bei CarPlay, einen Nachteil: Das funktioniert nur via Kabel.

Die kabellose Version der beiden Plattformen benötigt zwar viel Energie und kann für warme Smartphones sorgen, ist aber (wie ich finde) sehr praktisch, wenn man viel Kurzstrecke fährt (unter 60 Minuten), da es einfach etwas komfortabler ist.

Motorola bringt Android Auto-Dongle

Wer ein Auto mit Android Auto besitzt und das Smartphone via Kabel verbinden muss, der hat vielleicht schon mal mit dem Gedanken gespielt, sich eine Alternative wie AAWireless zu kaufen, die diesen Standard dann kabellos im Auto macht.

In Zukunft wird man auch eine offizielle Lösung von Motorola kaufen können, den „WIRELESS CAR ADAPTER FOR ANDROID AUTO“ oder kurz MA1. Dieser startet im Januar in den USA, bisher haben wir aber noch keine Infos für Deutschland.

Auf der Webseite von Motorola Sound wird der MA1 für 89,95 Euro gelistet, ich gehe also davon aus, dass wir den Adapter für Android Auto im Laufe des Jahres auch bei uns sehen werden. Ein Schnäppchen ist das Dongle allerdings nicht.

