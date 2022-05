N26-Kunden erhalten Rabatt beim E-Scooter-Verleiher TIER

Revolut überträgt Bestandskunden zur Revolut Bank

Revolut war Anfang des Jahres mit einer europäischen Banklizenz – Revolut Bank, mit Sitz in Litauen – in Deutschland gestartet. Bald übertragt man Bestandskunden dorthin. Am 1. Juli schließt Revolut zwei europäische Rechtspersönlichkeiten zusammen. Dies bedeutet, dass die Kunden von…29. April 2022