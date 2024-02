N26: Spaces neu anordnen

Während die C24 Bank in Deutschland N26 inzwischen gehörig in den Schatten stellt, hat auch die Berichterstattung rund um N26 etwas abgenommen. Vor allem um für euch auf dem Laufenden zu bleiben, nutze ich das Konto dennoch weiterhin und so bekommt man doch regelmäßig die nützlichen Detailanpassungen mit.

Mit dem neuesten Update der N26-App gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die Spaces neu anzuordnen. Der entsprechende Menüpunkt taucht rechts oben im Spaces-Bereich auf.

Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, empfinde ich es als nützlich. Vor allem, weil mir direkt dabei auffällt, dass gerade C24 dieses Feature leider nicht für seine Pockets anbietet, sondern diese zwingend alphabetisch angeordnet sind.

