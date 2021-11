N26 stellt US-Geschäft ein

Neues zur N26 Bank: Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH wurde bekanntlich durch die BaFin reduziert und ist auf 50.000 Neukunden pro Monat begrenzt. Um die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen zu überwachen, hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt. Nun hat die Bank verkündet, ihr US-Geschäft einzustellen.

Das Angebot wird für User in den USA ab dem 11. Januar 2022 nicht mehr verfügbar sein. Man wolle mit der kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde von mehr als 9 Milliarden US-Dollar den Fokus stärker auf das europäische Geschäft legen. Im Mittelpunkt steht dabei laut N26 die Erweiterung des Angebots mit zusätzlichen Finanzprodukten und -dienstleistungen. Weiter heißt es:

Neben der Stärkung der europäischen Kernmärkte, wo die Kundennachfrage nach digitalem Banking nach wie vor stark steigt, strebt N26 zukünftig eine Expansion in weitere osteuropäische Märkte an. Damit sollen die Potenziale und die steigende Nachfrage nach digitalen Bankprodukten in dieser Region bedient werden.