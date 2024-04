Nachfrage nach Elektroautos könnte 2024 etwas nachlassen

Elektroautos haben in den letzten zwei Jahren ein extrem starkes Wachstum erlebt und kamen 2023 mit 13,7 Millionen verkauften Einheiten auf einen Marktanteil von 18 Prozent. Doch wie sieht es 2024 aus? Da könnte die Nachfrage zurückgehen.

Bei Bloomberg rechnet man mit 16,7 Millionen verkauften Einheiten in diesem Jahr, die Nachfrage geht also zurück, mit 22 Prozent blicken wir aber weiterhin auf ein akzeptables Wachstum. Und wie man sieht, ist hier ein Markt für alle entscheidend:

In den letzten Jahren haben viele Marken ihren Fokus auf China gelegt, was daran liegt, es der größte Markt für Autos und mittlerweile auch Elektroautos ist. Wer dort nicht stattfindet, hat ein Problem. Daher ist Toyota als Marktführer bei Verbrennern auch komplett bei Elektroautos abgeschrieben, da es kein Konzept für China gibt.

Das Wachstum in China hat zwar auch etwas nachgelassen, aber man geht hier von einem Anteil von ca. 10 Millionen Einheiten in diesem Jahr aus. Und Europa spielt weiterhin eine wichtigere Rolle als Nordamerika, wenn es um die Elektroautos geht.

Ich bin mal gespannt, wie sich das 2024 und 2025 entwickelt, wenn dann vor allem nächstes Jahr viele neue Plattformen für deutlich günstigere Elektroautos starten.

Verbrenner-Comeback schlecht für die Wirtschaft

Solche Grafiken zeigen aber auch sehr gut, wo die Trends mittlerweile entstehen, denn während es in Europa in Q4 2023 um 11 Prozent herunterging, so ging es in China um 44 Prozent hoch. Fast 3 Millionen Elektroauto in einem Quartal sind eine Ansage, das kann man als Volumenhersteller bei Autos eigentlich nicht ignorieren.

Das „Verbrenner-Comeback“, falls es wirklich nach der Europawahl so kommen sollte, wäre also fatal für unsere Wirtschaft, die von Exporten lebt. Falls man den Anschluss in China komplett verlieren sollte, wo Marken wie BYD immer größer werden, bringt auch ein Fokus auf Verbrenner in Europa nichts, der Anteil ist zu klein.

Tesla Model 3 für 2024 im Test: Ich habe ein Problem In den letzten zwei Wochen begleitete mich mein letztes Elektroauto vor meinem ersten Langzeit-Review im Alltag und das war für mich besonders spannend, denn ich konnte mir das neue Tesla […]14. April 2024 JETZT LESEN →

-->