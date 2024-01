Problem gelöst? Die Xbox-Nachfrage steigt wieder

Microsoft konnte einen Abwärtstrend von 2023 im letzten Quartal des Jahres doch noch abwenden: Die Nachfrage nach Xbox-Hardware. Anfang 2023 ging es bei der Xbox runter und dieser Trend hielt im Laufe des Jahres an (siehe hier und hier).

Die Xbox-Hardware wächst wieder

Im Weihnachtsgeschäft konnte sich Microsoft jetzt aber wieder steigern, denn der Umsatz mit Xbox-Hardware legte um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Problem gelöst? Schwer zu sagen, denn das Wachstum war nicht nachhaltig.

Microsoft arbeitete mit teilweise sehr aggressiven Angeboten und das nicht nur am Black Friday, die Angebote reichten bis Weihnachten. Sony reduzierte die PS5 zwar auch, aber nicht so extrem wie Microsoft und vor allem auch nicht ganz so lange.

2024 wird sehr spannend für die Xbox

Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das in diesem Jahr entwickelt, derzeit gibt es eher wenige Angebote und dann schauen wir mal, wie der Umsatz bei Hardware im ersten Halbjahr 2024 ausfällt. Das Lineup an Spielen für 2024 sieht besser aus.

Einen unbekannten Faktor gibt es aber noch für das Jahr: Microsoft könnte eine neue und digitale Version der Xbox Series X geplant haben. Es gibt zwar auch ein Gerücht, dass der Plan geändert wurde, aber bisher gibt es eben nur ein Gerücht.

Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Gaming-Jahr und Microsoft wurde zwar mittlerweile komplett von Sony mit der PlayStation abgehängt, gibt aber nicht auf und das finde ich gut. Eine konkrete Xbox-Verkaufszahl nennt Microsoft aber nicht.

