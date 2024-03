Neue Xbox ohne Laufwerk zeigt sich erstmals

Wir haben letztes Jahr einen Slide von Microsoft gesehen, der eine neue Xbox ohne Laufwerk zeigte, die 2024 kommen soll. Vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass im Sommer eine neue Xbox kommt und jetzt gibt es die ersten Bilder davon.

Bei Exputer hat man die ersten Bilder einer weißen Xbox Series X veröffentlicht, die kein Laufwerk besitzt. Die gleiche Quelle behauptete vor ein paar Tagen, dass die neue Box wohl 100-150 Dollar weniger kosten wird, wenn sie auf den Markt kommt.

Es sieht aber so aus, als ob das neue Design in Zylinder-Form damit raus ist und sich Microsoft nicht die Mühe macht. Das hier ist einfach nur die normale Xbox Series X in Weiß ohne Laufwerk. Wird das die Nachfrage wieder etwas ankurbeln?

Microsoft verkauft die Xbox Series X für 550 Euro, wobei man das wirklich nicht bezahlen muss, wenn man etwas Geduld mitbringt. Derzeit bekommt man die Xbox nämlich wieder im Angebot bei Amazon und da zahlt man über 100 Euro weniger.

Xbox Series S wäre damit überflüssig

Sollte man die digitale Version pushen wollen, dann müsste man hier also ähnliche Aktionen planen und dann stellt sich die Frage, was mit der Xbox Series S ist, denn dann würde diese digitale Xbox Series X preislich schon sehr nah herankommen.

Die Xbox Series S bekommt man zwar auch schon für 250 Euro, aber im Angebot wäre die digitale Xbox Series X dann bei 300-350 Euro. Und da würde ich ehrlich gesagt gar nicht lange überlegen, da wäre die Xbox Series X der viel bessere Deal.

Schauen wir mal, wie sich Microsoft das vorgestellt hat, aber Phil Spencer hat den Schritt ja bereits indirekt angedeutet, als man davon sprach, dass die Nutzer eine digitale Zukunft der Xbox wollen. Sony fährt eine ähnliche Strategie bei der PS5, aber mit dem Unterschied, dass man das Laufwerk bei der Slim nachrüsten kann.

PlayStation 5 Pro: Details im Video

