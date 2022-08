Netflix plant wohl keine Werbung bei neuen Serien und Filmen

Das neue Netflix-Abo mit Werbung kommt 2023 und so langsam bekommen wir immer mehr Details, da es gerade geplant wird. So haben wir zum Beispiel schon erfahren, dass es wohl keine Offline-Downloads mit dieser neuen Stufe geben wird.

Netflix: Keine Werbung bei neuen Inhalten

Doch das ist noch nicht alles, denn laut Bloomberg will Netflix bei den Accounts für Kids auf Werbung verzichten. Außerdem überlegt man, ob es bei neuen Serien und Filmen auch keine Werbung gibt, selbst bei den eigenen, um diese zu pushen.

-->

Obendrein hat Netflix bei Serien und Filmen von Drittanbietern oft keine Rechte für Werbung zwischen den Inhalten. Da verhandelt man gerade mit den Studios, es wäre aber möglich, dass gewisse Inhalte bei dieser Abo-Stufe fehlen werden.

Möglich wäre, dass man 10 bis 15 Prozent vom Werbeumsatz abgibt und auch nur vor und nach dem Film (oder eine Serienfolge) die Werbung zeigt. Netflix möchte sich zu dieser Meldung nicht äußern und wird das vermutlich auch nicht tun.

Netflix: Es gibt noch viele offene Fragen

Die Verhandlungen laufen also noch und ich bin gespannt, wie das neue Abo am Ende aussieht. Anbieter wie Spotify verlangen nichts, wenn man das Abo mit der Werbung bucht, hier wird man also ein bisschen mehr erwarten. Gibt es bei Netflix zum Beispiel auch 4K mit Werbung? Am Ende wird vor allem der Preis entscheiden.

Flaggschiff-Test 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV Willkommen zur Flaggschiff-Reihe 2022, einem persönlichen Highlight im Jahr. Heute geht es mit Samsung und Sony direkt in die nächste Runde. Was ist die Flaggschiff-Reihe? Hier lasse ich die Android-Flaggschiffe des Jahres in diversen Kategorien antreten und ziehe dann ein…20. August 2022 JETZT LESEN →

-->