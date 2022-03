Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ jetzt in 4K bei Sky IPTV Box verfügbar

Sky möchte zu einem Anbieter für Streamingdienste werden und nicht nur die Sky-Inhalte anzeigen, sondern auch Netflix und Co. über die eigene Plattform anbieten.

Sky reicht endlich 4K-Qualität nach

Eine Lösung dafür nennt sich IPTV Box, diese wurde letztes Jahr angekündigt. Hier kann man auch Apps für Netflix, Amazon Prime Video und mehr nutzen. Bisher gab es diese Inhalte aber nicht in 4K, was ich unter anderem an Sky kritisiert habe.

Das ändert sich jetzt, denn laut Sky gibt es für die Sky Q IPTV Box ein Update, was endlich die 4K-Wiedergabe für Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und RTL+ mitbringt. Diese Anbieter machen den Anfang, weitere Anbieter sollen folgen. Und man kann jetzt auch endlich noch „Dolby Digital 5.1“ bei der Audioqualität nutzen.

Dinge, die man im Jahr 2021 von einer Set-Top-Box hätte erwarten können, aber immerhin versucht man diese jetzt zu optimieren. Falls Sky wirklich ein Anbieter für alle Anbieter werden möchte, muss das in Zukunft aber schneller und besser gehen.

Mehr Details zur IPTV Box gibt es auf der Webseite von Sky.

