Netflix könnte ein „kostenloses“ Abo bekommen

Netflix spielt laut Bloomberg mit dem Gedanken, dass man in einigen Märkten, die groß genug sind und bei denen das Werbegeschäft lukrativ ist, ein „kostenloses“ Abo einführt. Zahlen muss man nichts, aber dafür gibt es deutlich mehr Werbung.

Kostenloses Netflix-Abo in Deutschland

Deutschland sei ein möglicher Kandidat für so ein Abo von Netflix, so die Quelle, da das Publikum kostenlose TV-Sender mit viel Werbung gewohnt ist. Für den US-Markt habe das Unternehmen zum Beispiel keine Pläne für das Abo, so die Quelle.

Es geht darum, dass man neue Nutzer für Netflix begeistern kann, denn Netflix benötigt mehr Wachstum. Hinzu kommt, dass Netflix sehr zufrieden mit der ersten Version eines Werbe-Abos ist, diese Version des Abos ist allerdings nicht kostenlos.

Netflix-Abo sicher mit Einschränkungen

Das Geschäftsmodell würde an das von Spotify erinnern, die Spotify Free kostenlos anbieten und darauf setzen, dass Nutzer zu Spotify Premium wechseln. Neben der Werbung gibt es hier allerdings noch weitere Einschränkungen bei der Nutzung.

Sollte Netflix also ein kostenloses Abo planen, dann kann man davon ausgehen, dass die Qualität der Inhalte nicht die beste sein wird, man mehr Werbung sieht und vielleicht auch nicht alle Inhalte vorhanden sind, damit Nutzer am Ende bezahlen.

Netflix wurde mit der Zeit unattraktiv

Die immer höheren Preise und mehr Konkurrenz haben Netflix in den letzten Jahren unattraktiver gemacht, gleichzeitig hat man die Nutzer mit günstigeren Abos, bei denen man Abstriche machen muss, angelockt. Das ist also der Weg von Netflix.

Uns hat man damit vergrault, also nicht für immer, irgendwann werden wir auch mal einen Monat bei Netflix buchen, aber als einzelner Haushalt, der Inhalte gerne in 4K HDR schauen möchte, ist Netflix als Anbieter leider komplett unattraktiv geworden.

Mich würde ein kostenloses Abo mit Werbung auch nicht anlocken, es sei denn, die Werbung hält sich in Grenzen und die Qualität stimmt. Meine Vermutung ist aber, dass beides nicht zutreffen wird. Mal schauen, ob dieses Abo überhaupt kommt.

Spotify führt günstigeres Basis-Abo ein Spotify hat die Preise in den letzten Monaten erhöht und bei uns dürfte schon bald die nächste Preiserhöhung anstehen. Außerdem steht ja auch noch das neue Top-Abo im Raum, welches […]21. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->