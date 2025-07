Ein kleines Detail könnte diese Smartwatch einzigartig machen

Meta arbeitet angeblich seit Jahren an einer Smartwatch, das Projekt lag aber auch mal eine Weile auf Eis. Mittlerweile fokussiert man sich wieder mehr auf mobile Geräte mit KI und eine Smartwatch ist laut DigiTimes auch für 2025 mit dabei.

Angeblich werden wir im September im Rahmen der Meta Connect 2025 (17. und 18. September) eine erste Vision einer Meta-Smartwatch sehen. Highlight soll eine verbaute Kamera sein, mit der die KI von Meta euren Alltag analysieren kann.

Interessant ist, dass Apple das Projekt einer Apple Watch mit Kamera gerade erst gestoppt hat, nicht jedes große Unternehmen ist also davon überzeugt, dass eine Kamera in der Uhr eine gute Idee ist (Samsung, Google und Co. bisher auch nicht).

-->