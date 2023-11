Netflix schnappt sich GTA-Spiele im Abo

Netflix zieht die Zügel spürbar an, wenn man sich das Abo für Spiele anschaut, und im Dezember gibt es ein Spiel, welches sicher alle kennen: Grand Theft Auto oder kurz GTA. Doch welchen Teil hat sich Netflix gesichert?

Die Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, also ein Remaster von GTA III, GTA: Vice City und GTA: San Andreas für Android und iOS. Man kann sich ab morgen anmelden, ab dem 14. Dezember geht es dann los.

Das ist ein Name, der sicher mehr Nutzer anlocken wird und passend zum bald anstehenden Trailer für GTA 6 sicher auch ein guter Einkauf. Habe ich noch nie mobil gespielt, würde ich mit Netflix-Abo definitiv sichern.

