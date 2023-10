Nur mit Werbung: Netflix streicht das Basis-Abo in Deutschland

Netflix erhöht die Preise schon wieder und wir in Deutschland kommen zwar noch um diesen Schritt herum, es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis Netflix hier ebenfalls teurer wird. Was aber Deutschland betrifft: Das Basis-Abo wird entfernt.

Netflix ab nächster Woche nur mit drei Abos

Bei Netflix hat man im Sommer das normale Basis-Abo schon in ersten Ländern aus der Liste gestrichen und nächste Woche steht dieser Schritt in Deutschland an. Es gibt dann also nur noch drei Optionen und die Basis beinhaltet Werbung. Mit den neuen Preisen, die sicher kommen, sieht das dann in Zukunft so bei Netflix aus:

Netflix Basis mit Werbung: 5,99 Euro

5,99 Euro Netflix Standard: 13,49 Euro

13,49 Euro Netflix Premium: 19,99 Euro

Ende letzten Jahres versteckte Netflix das Basis-Abo bereits auf der Webseite und das ist der nächste logische Schritt. Laut Netflix buchen mittlerweile mehr Nutzer das teurere Standard-Abo und das Geschäft mit der Werbung ist auch lukrativer.

Netflix-Abo mit Werbung bekommt Downloads

Wer das Basis-Abo gebucht hat, wird es vorerst noch nutzen können, aber da ist das Ende sicher auch absehbar. Das Abo mit Werbung soll übrigens Downloads nächsten Monat bekommen, denn Netflix will die Option etwas attraktiver machen.

Mir ist diese Entwicklung herzlich egal, denn Netflix ist im Haushalt keine Basis mehr und wird nur ab und zu einen Monat gebucht. Und je teurer 4K HDR wird, desto seltener buchen wir einen Monat, es gibt viele gute Alternativen da draußen.

Parallel zu den ganzen Preiserhöhungen bei Netflix wurde die Qualität der Inhalte für uns immer schlechter und selbst gute Serien rutschten ab. Schade, aber bisher geht der Plan für Netflix auf, daher ist es logisch, dass man diese Strategie verfolgt.

