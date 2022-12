Netflix versteckt das Basis-Abo ohne Werbung

Netflix führte letzten Monat ein neues Abo mit Werbung ein, welches bisher aber nicht so gut ankommt. Und daher pusht man das Abo jetzt, denn wenn man sich bei Netflix anmelden möchte, dann werden einem nur diese drei Optionen angezeigt:

Es gibt aber noch eine vierte Option, denn das „Basis-Abo mit Werbung“ hat die alte „Basis“ nicht abgelöst. Für 3 Euro mehr kann man Netflix auch ohne Werbung schauen, doch das Abo für 7,99 Euro möchte Netflix wohl nicht mehr verkaufen.

Weiter unten im Kleingedruckten findet man eine Zeile mit einem Link. Klickt man dort auf „Alle Abos anzeigen“, dann erscheinen auf einmal diese vier Optionen:

Es gab wohl ein paar Nutzer, die den Hinweis darunter gelesen haben, denn das mit der Werbung ist eine Sache, aber diese Zeilen schrecken vielleicht noch mehr ab:

Beim Basis-Abo mit Werbung gibt es eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien, die aus Lizenzgründen nicht verfügbar sind. Es gelten auch einige Einschränkungen in Bezug auf Standort und Endgerät.

Es fehlen nämlich weiterhin ein paar Netflix Originale und das Abo funktioniert nicht auf beliebten Geräten wie einem Apple TV. Ich weiß, man muss in der heutigen Zeit ein bisschen auf das Geld achten, aber wenn 3 Euro im Monat entscheiden sind, dann sollte man überlegen, ob man Netflix nicht komplett als Ausgabe streicht.

Netflix wird immer unattraktiver

Diese Abo-Struktur von Netflix ist mittlerweile sehr unattraktiv geworden und es gibt schon Länder in Europa, in denen die Preise erhöht wurden. Damit rechne ich 2023 auch in Deutschland. Und dazu kommen bald noch höhere Kosten, wenn man sich das mit anderen Haushalten teilt. Daher pusht Netflix vermutlich die Werbung.

Man rechnet sicher damit, dass es wie 2022 einen Rückgang der Nutzer gibt, hofft aber sicher, dass viele mit 5 Euro im Monat dabei bleiben und dann kann man mit Werbung die Einnahmen steigern. Die Idee verstehe ich, aber die Basis-Abos von Netflix haben so viele Einschränkungen (720p z.B.), dass das sehr unattraktiv ist.

Netflix versucht das neue Abo jetzt also ein bisschen zu pushen, denn ich gehe mal davon aus, dass die Investoren kommendes Jahr sehr kritisch hinschauen werden.

