Netzsperren mit einem Klick umgehen

Telekom Mobilfunk: 1526 Standorte in sechs Wochen ausgebaut

Die Telekom hat in den vergangenen sechs Wochen bundesweit an 834 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut. Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) ist an diesen Standorten immer auch LTE nutzbar. Die vierte Mobilfunkgeneration hat die Telekom darüber hinaus noch an 517 zusätzlichen Standorten…9. März 2022 JETZT LESEN →